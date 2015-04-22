بالصور: غرف نوم الضيوف في منازل المشاهير

تعدّ غرف نوم الضيوف الأهمّ في المنزل، إذ تتطلب عناية خاصة بشكل يؤمّن الراحة للزائرين؛ فما رأيك أن تكوني ضيفة لليلة في أحد منازل أشهر نجوم الغرب، الذين خصصوا غرفاً يستقبلون فيها ضيوفهم لفترة مؤقتة؟

بيونسيه Beyoncé

في منزلها الجديد، الذي يقع في مدينة "هامبتون" الأمريكيّة، خصّصت بيونسيه غرفةً فسيحةً للضيوف، تتبع النمط الكلاسيكي السائد في أرجاء البيت.

تتسم الغرفة بالراحة، نظراً للألوان الهادئة التي تزيّن جدرانها وقطع الأثاث التي تحلّ فيها.

سيلين ديون Celine Dion

لم تهمل سيلين ديون وضع لمساتها العذبة على تصميم غرفة نوم الضيوف في قصرها المترف، والمتمركز على جزيرة "جوبيتير" في ولاية "فلوريدا"، إذ جعلت الخشب سيدها، كي يضفي لمسة فخمة عليها. بدوره، يغطّي الجلد البيج الجدار، الذي يتكئ عليه ظهر السرير، ما يغني الديكور السائد ويؤمن الراحة للمستلقي على السرير في نفس الوقت.

كريستينا أغيليرا Christina Aguilera

تبدو غرفة نوم الضيوف في منزل كريستينا أغيليرا، الذي يطلّ على مدينة "بيفرلي هيلز" الأمريكية، جريئة في ألوانها، خصوصاً في ظلّ حضور البنفسجي، الذي يغطي الجدران ويزين قطعة السجاد الذي يتكئ عليه السرير المزدوج. يزدان السرير بناموسية تضفي جواً خاصاً على الغرفة المترفة.

ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio

يبدو اللون الأحمر نقطة الجذب في غرفة نوم الضيوف في منزل ليوناردو دي كابريو، الذي يقع في "بالم سبرينغز"، حيث يطلي الجدار الرئيس بالكامل، كما يبرز على السجادة العصرية ذات الوبر الطويل.

سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson

خصّصت سكارليت جوهانسون غرفة نوم للضيوف في منزلها، الذي يقع في مدينة "هامبتون" بولاية "فلوريدا"، حيث بإمكان أصدقائها ممّن يُطيل وإيّاها السهر أن ينام في هذه الغرفة، التي تضمّ أسرّة من الخشب وخزائن وأباجورات بسيطة، فيما أرضيتها مغطاة بخشب "الباركيه" الداكن.

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