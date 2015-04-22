استقبال 800 شاب في اليوم الأول لمعرض معدات المشروعات الصغيرة بالمنيا



> استقبل معرض المعدات والآلات الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تنظمه محافظة المنيا ، ما يقارب من 800 شاب في يومه الأول ، للتعرف على المشاريع المشاركة في المعرض والتي يصل عددها إلى 32 مشروعا.

ينُظم المعرض بالتعاون مع المحافظة وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ،ويستمر حتى 30 أبريل الجاري. ويقام باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل.

وكلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن التسعة بالعمل على تكثيف حجم الدعاية والتوعية للمعرض من خلال سيارات الوحدات المحلية لتجوب المراكز والقرى لدعوة الشباب لزيارة المعرض والتعرف على الفرص والمشاريع المتاحة .

وأوضح دكتور شهاب الدين إسماعيل مدير مركز معلومات التنمية المحلية انه تم إعداد كشوف لزائري المعرض من المراكز التسعة لعمل حصر تفصيلي بأعداد الشباب وملاحظاتهم على المعرض وكافة الطلبات والمقترحات الخاصة بالمشاريع.

ويعد المعرض الأول من نوعه، للمعدات والآلات التي تستخدم فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لشباب المحافظة، بهدف توفير فرص عمل وتدريب لشباب الخريجين على مشاريع، تخدم مكونات البيئة المحيطة بهم، ويستهدف فى المقام الأول الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل بعيدا عن القطاع الحكومي، وستقوم البنوك الأربعة المشاركة فى المعرض والصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل المشاريع،كما سيتيح جهاز المنطقة الصناعية من خلال مكتبه بالمعرض الأراضي لعمل مشاريع الورش المتنوعة المتاحة بالمعرض.