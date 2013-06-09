أشهر 13 جملة غريبة لـ"أحلام" خلال "آراب آيدول"

اتهمت زوج نانسي عجرم بالبخل.. وفي خلاف دائم مع راغب علامة

كتب : فاطمة النشابي منذ 38 دقيقة

منذ اللحظة الأولى لانطلاق برنامج المسابقات الغنائية "آراب آيدول"، في موسمه الثاني، أثارت تصريحات الفنانة أحلام العديد من الانتقادات والسخرية منها، في كل حلقة من حلقات البرنامج على الهواء مباشرة، وفيما يلي أشهر تلك التصريحات:

*اتهمت أحلام زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالبخل، فعندما تم توجيه السؤال لأحلام خلال المؤتمر الصحفي قبيل انطلاق البرنامج "كيف قامت بالتجهيز للبرنامج في موسمه الثاني"، قالت: "لم أجهز للموسم الأول ولكن الآن جهزت نصف المجموعة للموسم الثاني"، وقالت نانسي حينها إنها لم تجهز شيئا، مما اضطر الفنان راغب علامة للتدخل ليقول "إن ستايل نانسي يختلف عن أحلام فنانسي لا تحب المجوهرات"، فردت أحلام: "في سيدة لا تحب المجوهرات إلا في حالة كون زوجها بخيلا لا يشتريها"، مما اضطر نانسي لكي تقول: "أنا زوجي يعتبرني جوهرة ولست في حاجة لكي أتزين".

شبّهت الفلسطيني عساف بـ"كريستيانو رونالدو".. ونادت حسن الشافعي باسم "حمد"

*سلسلة من الخلاف بين الفنانة أحلام وبين راغب علامة خلال حلقات البرنامج، فبعد أن أشاد علامة بأحد المتسابقين، تدخلت أحلام في الحديث، فقاطعها علامة بشدة طالبا منها أن ينهي حديثه أولاً، وبعد أن أنهى حديثه، رفضت أحلام الحديث وبعد محاولات من أعضاء لجنة التحكيم لجعلها تكمل حديثها، قالت: "إحنا مش جايين هنا عشان نبيض طناجر".

*طالبت الفنانة أحلام، على الهواء مباشرة في إحدى حلقات البرنامج بوجبة من مطعم كنتاكي، حيث قالت عقب تأدية أحد المتسابقين لأغنيته "أنا بأقول لكنتاكي سأعمل عليكم حملة على تويتر الخاص بي، إن لم تأتوا لي بوجبة ولو ما في كنتاكي في الفندق سأفعل مشاكل كبيرة".

*شبّهت الفنانة أحلام المتسابق الفلسطيني، محمد عسّاف، بنجم الكرة البرتغالية ومهاجم نادي "ريال مدريد" الإسباني كريستيانو رونالدو بعد أدائه لأغنية في حلقة البرنامج، وأعلنت أنها تشجّع نادي برشلونة وأن مرونة صوت عسّاف تشبه رشاقة أداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

*استمرت الفنانة أحلام في إطلاق التعليقات والتصريحات المختلفة في حلقات برنامج "آراب آيدول"، هذه المرة أطلقت لفظاً خارجاً على الهواء مباشرة في تعليقها على أداء المتسابقة الكردية برواس حسين، وكانت أحلام نوهت قبل استخدامها للكلمة أنها ستستعين بإحدى كلمات الشعب اللبناني، في وقت يرى الكثير أن هذه الكلمة خارجة عن سياق الأدب.

*انحازت أحلام في إحدى حلقات البرنامج إلى المتسابقة العراقية برواس حسين، حيث قالت لها "أنتِ إحساسك لابد وأن يُدرس.. إحساسك بيموتني".

متسابقة غنت أغنية لفايزة أحمد فنسبتها أحلام لنجاة الصغيرة دون أن تعلم

*تستمر الخلافات ببن أحلام وراغب علامة، ففي إحدى الحلقات تعثرت أثناء الحديث، وقال لها ساخرًا: "قوليها بالإنجليزي"، فردت أحلام: "أنت بلشت معي، آخر الحلقة هتكون مهروس تحت إيدي".

*أخطأت الفنانة أحلام في اسم الملحن حسن الشافعي، عضو لجنة التحكيم في البرنامج، وذلك خلال تعليقها على أداء المتسابقات فبدلاً من أن تقول "حسن" قالت "حمد"، مما أثار ضحك الشافعي وقال لها: "بعد كل السنين ديه أكون حمد"، وقالت: "مين حمد أنا عارفة إن التويتر هيشتغل من دلوقتي".

*انتقدت أحلام أداء المتسابقة فرح يوسف، عقب أداء فرح لأغنيتها خلال الحلقة، قالت لها أحلام: "لا تنسي أنك امرأة تغني على المسرح وتقومي باستعارة صوت رجال علشان تغني به".

*تعرضت أحلام لموقف حرج خلال إحدى حلقات البرنامج، فقد غنت المشتركة المغربية يسرا سعوف أغنية فايزة أحمد "أنا قلبي إليك ميال" ولكن يبدو أن أحلام لم تعرف صاحبة الأغنية وقالت "الأغنية رائعة، لو كانت نجاة الصغيرة هنا لكانت قامت بالتصفيق لك"، وعلى الفور قامت مقدمة البرنامج بتنبيه أحلام بأن فايزة أحمد هي صاحبة الأغنية وليست نجاة، ولكن أحلام لم تنتبه لذلك واستمرت في حديثها عن إعجاب نجاة بأداء يسرا.

*قامت أحلام بمهاجمة الجمهور داخل استديو البرنامج، فعندما كانت تبدي رأيها في أحد المتسابقين صفقوا بشدة للمتسابق، فقامت بتوبيخهم وقالت "ما بدي أسمع ولا صوت"، مما أثار ذلك اندهاش لجنة التحكيم، فقالت نانسي عجرم لها: "بحس حالي بالمدرسة".

*على الرغم من كثرة الخلافات التي يشهدها البرنامج بين راغب علامة وأحلام، إلا أنه عقب أداء المتسابقة المصرية صابرين النيجيلي لأغنيتها قالت أحلام: "هذه هي مصر"، وأعلن راغب اتفاقه مع حديثها، وعلى الفور قالت أحلام: "عايزين نذبح حاجة على المسرح علشان العين بيني وبين راغب" مما أثار ضحك الجميع .

*قالت الفنانة أحلام للمتسابقة المصرية صابرين النجيلي بعد وقوعها في مرحلة الخطر وقيامها بأداء أغنيتها: "قهرتيني بجد لأن اليوم غنيتي رائع عن كل يوم.. أنت بتستهبلي".