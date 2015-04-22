وائل جمعة: الأهلي ليس أقل من امتلاك طائرة

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن هناك تفكيرا في مجلس الإدارة أن يمتلك فريق الكرة طائرة خاصة به في المستقبل.

وعاد الأهلي من رحلة مرهقة من المغرب بعد الخسارة من المغرب التطواني 1-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جمعة في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة يوم الأربعاء: "الرحلة كانت صعبة للغاية ولكن لم يكن هناك حلا آخر".

واستغرقت رحلة الأهلي 15 ساعة من المغرب بين التنقل من تطوان إلى كازابلانكا قبل الوصول للقاهرة.

وأضاف "الأهلي يفكر جديا في امتلاك طائرة، رغم أن هناك رعاية قائمة بين النادي ومصر للطيران وهم بالفعل من تولوا أمر الحجز والتذاكر والطيران ذهابا وعودة".

وتابع "الأهلي ليس أقل من أن يمتلك طائرة في المستقبل القريب".