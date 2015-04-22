أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وائل جمعة: الأهلي ليس أقل من امتلاك طائرة

Google+ Print
وائل جمعة: الأهلي ليس أقل من امتلاك طائرة وائل جمعة: الأهلي ليس أقل من امتلاك طائرة

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن هناك تفكيرا في مجلس الإدارة أن يمتلك فريق الكرة طائرة خاصة به في المستقبل.

وعاد الأهلي من رحلة مرهقة من المغرب بعد الخسارة من المغرب التطواني 1-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جمعة في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة يوم الأربعاء: "الرحلة كانت صعبة للغاية ولكن لم يكن هناك حلا آخر".

واستغرقت رحلة الأهلي 15 ساعة من المغرب بين التنقل من تطوان إلى كازابلانكا قبل الوصول للقاهرة.

وأضاف "الأهلي يفكر جديا في امتلاك طائرة، رغم أن هناك رعاية قائمة بين النادي ومصر للطيران وهم بالفعل من تولوا أمر الحجز والتذاكر والطيران ذهابا وعودة".

وتابع "الأهلي ليس أقل من أن يمتلك طائرة في المستقبل القريب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع