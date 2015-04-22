الأهلي: انتهاء عقد جدو؟ اللاعب وقع على بياض منذ فترة

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا توجد مشكلة مع محمد ناجي "جدو" مهاجم الفريق، مشيرا لاحتواء الأزمة التي نشبت بعد عدم قيده إفريقيا.

وكان اللاعب قد أفصح أنه تفاجأ بعدم قيده إفريقيا، وأشار لانتهاء تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال جمعة في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة صباح الأربعاء: "أي شخص يخطيء لابد أن يعاقب وهذا مبدأ أساسي في الأهلي".

وأضاف "نحتفظ بالعقاب لأنفسنا والأمر انتهى تماما ووارد أن يكون اللاعب هو وعماد متعب في قائمة مباراة دمنهور التي تقام الخميس بالدوري المصري والقرار لخوان جاريدو المدير الفني".

وتابع مدير الكرة "عقد جدو ينتهي بالفعل نهاية الموسم. ولكنه موقع على عقد على بياض منذ فترة ونملك العقد غير محدد المدة".

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وحول عدم قيده أشار الصخرة "جدو ابتعد فترة طويلة بسبب الإصابة. وإن شاء الله سيتم قيده في دور الثمانية في شهر أغسطس".

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات قبل فتح باب القيد الإفريقي في دور المجموعات حال تأهل الأحمر عبر المغرب التطواني في مواجهة الإياب يوم الثاني من مايو.