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لماذا اعترض لاعبو الأهلي على حكم التطواني بعد المباراة؟ جمعة يجيب

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لماذا اعترض لاعبو الأهلي على حكم التطواني بعد المباراة؟ جمعة يجيب لماذا اعترض لاعبو الأهلي على حكم التطواني بعد المباراة؟ جمعة يجيب

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اعتراض لاعبي الفريق الأحمر على حكم مباراة المغرب التطواني عقب صافرة النهاية كان في محله.

وكان لاعبو الأهلي قد توجهوا لحكم المباراة عقب صافرة نهاية مباراة المغرب التطواني للاعتراض والتي خسرها الأهلي في الوقت القاتل 1-0 بهدف من ركلة حرة.

وقال جمعة في تصريحات إذاعية عبر الشباب والرياضة: "الحكم أخطأ في لعبتين مؤثرتين في نتيجة وسير المباراة".

وفسّر "اللعبة الأولى تسلل غير صحيح ضد بيتر إيبي كان في اتجاهه نحو انفراد بمرمى المغرب التطواني وستغير مسار اللقاء تماما".

وتابع "اللعبة الثانية هي لمسة اليد التي احتسبها وجاء منها الهدف، هذه الكرة تتكرر باستمرار في الملعب والمسافة قريبة للغاية".

شاهد - هدف المغرب

وأشار جمعة "كما أن اللاعبين لم يعترضوا بشكل غير لائق. ولم أر تصرف غير محترم أو لاعب يقوم بالتشويح وانتهى الأمر سريعا".

وكان الحكم قد أخرج البطاقة الحمراء فور التفاف لاعبي الأهلي حوله للتهديد. ولكنه لم يشهره في وجه أحد.

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