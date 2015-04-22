حوار مع - مدرب دمنهور لـ في الجول.. عن أكثر ما يقلقه في مؤمن زكريا وتريزيجيه

يعرف أحمد عاشور المدير الفني لألعاب دمنهور أن مواجهة مؤمن زكريا نجم الأهلي لن تكون سهلة بأي حال.

لماذا؟ يجيب عاشور لـFilGoal.com "لأنك تتحدث عن واحد من أمهر لاعبي مصر حاليا".

وأوضح "ما يميز مؤمن زكريا أنه أسرع لاعب في مصر كلها تحركا من منتصف الملعب وصولا إلى منطقة جزاء خصوم الأهلي".

وأردف "لدينا حسابات كثيرة فيما يخص مؤمن زكريا من الناحية الخططية وتحدثت طويلا مع اللاعبين في ذلك".

تريزيجيه

وعن محمود حسن "تريزيجيه" نجم الأهلي، أكد عاشور "سيطرة هذا اللاعب على الكرة ممتازة".

وأضاف "لكل لاعب اسلوب في رقابته. لكن يا رب ينفذ اللاعبون التعليمات".

وكيف تستعد ضد الأهلي؟

يجيب مدرب دمنهور "الخطة فيها الكثير من الحرص. دعونا نتحدث بصراحة لا أحد يستطيع مهاجمة الأهلي في تلك الفترة بشكل بحت".

وتابع "لهذا الخطة فيها شق دفاعي لكن دون إغفال إمكانية مهاجمته واستغلال المساحات التي قد يقدمها".

وعن صعوبة المباراة أفاد "الأهلي قدم مباراة قوية في إفريقيا أمام المغرب التطواني. الخسارة جاءت في اللحظات الأخيرة".

وأكمل "الأهلي يرغب في الاستفاقة. ولهذا علينا أن نلعب بحرص أمامه بشكل كبير".

ولا يعبأ مدرب دمنهور كثيرا باحتمال غياب وليد سليمان عن الفريق الأحمر في المباراة، موضحا "لأن اسم النادي الأهلي نفسه قوة بغض النظر عن من يلعب ومن لا يلعب".