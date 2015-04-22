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' عضلات عمرو جمال تؤجل عودته للملاعب '

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' عضلات عمرو جمال تؤجل عودته للملاعب ' ' عضلات عمرو جمال تؤجل عودته للملاعب '

يحتاج عمرو جمال مهاجم الأهلي فترة أطول لتعافيه بشكل كامل من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وجاهزيته للمشاركة في المباريات بسبب تكوينه العضلي.

وأشار وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي إلى أن عمرو جمال بدأ التدريبات أمس، وتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه الطبيب الإسباني.

وأوضح جمعة في تصريحات إذاعية: "اللاعب حالته جيدة، ولكن العضلات القوية التي يمتاز بها عمرو جمال، تستلزم وقتًا أطول للعودة لحالته الطبيعية".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن عمرو جمال أمامه شهرًا للعودة للملاعب والمشاركة في المباريات، وفقًا لما أكده الطبيب الإسباني الذي أجرى له الجراحة.

وكان عمرو جمال أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأسيوطي في نوفمبر الماضي.

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