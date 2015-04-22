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القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم بانجو وهيروين فى الجيزة

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القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم بانجو وهيروين فى الجيزة القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم بانجو وهيروين فى الجيزة
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل طرحها فى السوق، وتحررت محاضر بالوقائع.

تمكن المقدم أحمد الويليلى رئيس مباحث الطالبية، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كليو بانجو، كما ضبط المقدم محمود عنتر رئيس مباحث العياط شابا بحوزته جوال بانجو قبل بيعه لعملائه، وألقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث الشيخ زايد ومعاونه الرائد أحمد أبو المجد من ضبط شابين بحوزتهما 6 "فرش حشيش" و120 تذكرة هيروين، وأحال اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة المتهمين للنيابات المختصة.


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