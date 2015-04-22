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العثور على قنبلتين هيكليتين بالقليوبية

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العثور على قنبلتين هيكليتين بالقليوبية العثور على قنبلتين هيكليتين بالقليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من العثور على قنبلتين هيكليتين فى بنها وشبين القناطر، وتعامل خبراء المفرقعات معها وتبين أنها هيكلية.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارًا بالواقعة، انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات، وتبين عثور الأهالى على قنبلة هيكلية بشبين القناطر عبارة عن رمل وزجاج وبارود بطريق شبين - قليوب اتجاه القاهرة وتم التعامل معها.

وفى بنها تم العثور على جسم غريب على شكل أنبوبة بجوار محطة كهرباء بنها.
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