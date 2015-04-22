أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط خلية إرهابية أحرقت أكشاك كهرباء وسيارة حكومية فى دمياط

Google+ Print
ضبط خلية إرهابية أحرقت أكشاك كهرباء وسيارة حكومية فى دمياط ضبط خلية إرهابية أحرقت أكشاك كهرباء وسيارة حكومية فى دمياط
ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، القبض على خلية إرهابية جديدة تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، قامت بارتكاب أعمال تخريبية، من بينها حرق كشكين للكهرباء بغيط أبو سنة مركز الشعراء، وحرق سيارة تابعة لمأمورية الضرائب العقارية بدمياط.

وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد محسن نجيب مفتش مباحث قسمى أول وثان دمياط، عن وجود تشكيل أخوانى يقوم بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة.

تم تكليف الرائد أحمد كيوان رئيس مباحث مباحث قسم أول دمياط وضباط مباحث القسم برصد تحركات العناصر المبلغ عنها وتم ضبطهم وهم، محمد السيد .ك 37 سنة زعيم التشكيل حاصل على ليسانس آداب ويعمل نجار مقيم السيالة مركز دمياط، وضبط بحوزته فرد خرطوش وعدد 3 طلقات، ومعه أنس عبد السلام .ا –ومحمد عبده .ا، وضبط معه فرد خرطوش وعدد 2 طلقة، وكذلك احمد وليد .ب .

واعترف المتهمون بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية والاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل للقيام بأعمال ضد مؤسسات الدولة، تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 828 أدارى قسم أول دمياط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365