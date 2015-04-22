ضبط خلية إرهابية أحرقت أكشاك كهرباء وسيارة حكومية فى دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، القبض على خلية إرهابية جديدة تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، قامت بارتكاب أعمال تخريبية، من بينها حرق كشكين للكهرباء بغيط أبو سنة مركز الشعراء، وحرق سيارة تابعة لمأمورية الضرائب العقارية بدمياط.

وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد محسن نجيب مفتش مباحث قسمى أول وثان دمياط، عن وجود تشكيل أخوانى يقوم بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة.

تم تكليف الرائد أحمد كيوان رئيس مباحث مباحث قسم أول دمياط وضباط مباحث القسم برصد تحركات العناصر المبلغ عنها وتم ضبطهم وهم، محمد السيد .ك 37 سنة زعيم التشكيل حاصل على ليسانس آداب ويعمل نجار مقيم السيالة مركز دمياط، وضبط بحوزته فرد خرطوش وعدد 3 طلقات، ومعه أنس عبد السلام .ا –ومحمد عبده .ا، وضبط معه فرد خرطوش وعدد 2 طلقة، وكذلك احمد وليد .ب .

واعترف المتهمون بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية والاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل للقيام بأعمال ضد مؤسسات الدولة، تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 828 أدارى قسم أول دمياط.

>