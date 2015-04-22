أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تحقق فى حريق مصنع برج العرب وتشكل لجنة ثلاثية لإجراء المعاينة

Google+ Print
النيابة تحقق فى حريق مصنع برج العرب وتشكل لجنة ثلاثية لإجراء المعاينة النيابة تحقق فى حريق مصنع برج العرب وتشكل لجنة ثلاثية لإجراء المعاينة
قررت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر هندى، انتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى مكان حريق مصانع برج العرب التى اشتعلت أمس وأسفرت عن إصابة عامل لإجراء المعاينة.

وقررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعى لإجراء المعاينة وبيان سبب الحريق، وعما إذا كان نتيجة إهمال من عدمه وعما إذا كان المصنع مستوفى اشتراطات السلامة من عدمه.

وكان اللواء محمد الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة برج العرب بنشوب حريق بمصنع لتجارة الكيماويات لتصنيع مستلزمات النظافة والمبيدات بمجمع الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية الثانية.

انتقل نائب المأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران، وبالفحص تبين أن المصنع مساحته 400 متر مربع تقريبًا مكون من 3 عنابر واشتعال النيران بمحتوياته وامتداد النيران إلى ورشة نجارة مغلقة ومخزن ألوميتال مجاورين للمصنع مما أدى لاحتراق محتويات المصنع وبعض محتويات الورشة ومخزن الألوميتال.

أسفر الحريق عن إصابة "سعد ع ش" 27 سنة عامل بالمصنع مقيم دائرة القسم بحروق بالقدم اليمنى وتم نقله لمستشفى برج العرب وخرج عقب تلقيه العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365