النيابة تحقق فى حريق مصنع برج العرب وتشكل لجنة ثلاثية لإجراء المعاينة

قررت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر هندى، انتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى مكان حريق مصانع برج العرب التى اشتعلت أمس وأسفرت عن إصابة عامل لإجراء المعاينة.

وقررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعى لإجراء المعاينة وبيان سبب الحريق، وعما إذا كان نتيجة إهمال من عدمه وعما إذا كان المصنع مستوفى اشتراطات السلامة من عدمه.

وكان اللواء محمد الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة برج العرب بنشوب حريق بمصنع لتجارة الكيماويات لتصنيع مستلزمات النظافة والمبيدات بمجمع الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية الثانية.

انتقل نائب المأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران، وبالفحص تبين أن المصنع مساحته 400 متر مربع تقريبًا مكون من 3 عنابر واشتعال النيران بمحتوياته وامتداد النيران إلى ورشة نجارة مغلقة ومخزن ألوميتال مجاورين للمصنع مما أدى لاحتراق محتويات المصنع وبعض محتويات الورشة ومخزن الألوميتال.

أسفر الحريق عن إصابة "سعد ع ش" 27 سنة عامل بالمصنع مقيم دائرة القسم بحروق بالقدم اليمنى وتم نقله لمستشفى برج العرب وخرج عقب تلقيه العلاج.