ضبط 2500 قرص مخدر ممنوع تداوله داخل صيدلية جنوب بنى سويف

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات ببنى سويف، من ضبط صيدلى يحتفظ بكميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل صيدلية يمتلكها بإحدى قرى مركز الفشن جنوب المحافظة، وتحرر المحضر رقم 2447 بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

داهمت قوة من الشرطة يقودها الرائد هشام جلال رئيس مباحث مكافحة المخدرات وبرفقته النقيب محمد محروس والدكتور هانى فتحى من إدارة التفتيش على الصيادلة بمديرية الصحة، "الصيدلية المبلغ عنها"، وعثر بداخلها على 2500 قرص ترامادول وتامول مخدر و2740 جنيها قبل ترويجها على عملائه.