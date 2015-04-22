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إصابة 3 أشخاص فى سقوط سور "بلكونة" فى بنها

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إصابة 3 أشخاص فى سقوط سور "بلكونة" فى بنها إصابة 3 أشخاص فى سقوط سور "بلكونة" فى بنها
أصيب 3 أشخاص بينهم طفل صباح اليوم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إثر سقوط بلكونة منزل بمنطقة وسط البلد، وتم نقلهم فى حالة خطرة الى المستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد لطفى فتحى مدير إدارة تأمين المستشفيات، يفيد وصول فردوس إمام شريف 60 سنة ربة منزل، وابن نجلتها إياد أحمد الحسينى 6 سنوات، وأحمد ياسين أحمد راشد 61 سنة صاحب محل بقالة تصادف جلوسه أسفل العقار "مصابين"، إثر سقوط بلكونة بمنطقة وسط البلد، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

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مصر 365