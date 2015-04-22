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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول قتل متهم لأسرته بمصر القديمة

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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول قتل متهم لأسرته بمصر القديمة النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول قتل متهم لأسرته بمصر القديمة
أمر شريف أشرف، مدير نيابة جنوب القاهرة، باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى بشأن قتل صاحب محل إكسسوارات بالموسكى زوجته وطفليه بالرصاص الحى داخل شقتهم بمنطقة القديمة.

وكشفت تحريات المباحث الأولية أن المجنى عليه يدعى "محمود بكر" صاحب محل إكسسوارات بالموسكى، يمر بضائقة مالية، وفى يوم الحادث قام المجنى عليه من نومه وأمسك بسلاحه وأطلق الرصاص على رأس زوجته داخل غرفة نومها، وبعدها أطلق الأعيرة النارية على طفليه بالصدر والبطن، ثم اتصل بشقيقه وأخبره بقتل زوجته وأولاده وأنه سينتحر، وعند ذهاب شقيقه لمنزله وجدهم متوفين وغارقين بدمائهم.

وتبين من التحقيقات، من نجاة إحدى أطفال الجانى، نظرًا لأنها كانت فى المدرسة وقت وقوع الحادث، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان ورد بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من الأهالى بمنطقة مدينة الفسطاط، بسماع صوت طلقات نارية من إحدى العمارات، فانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالوصول تبين العثور على الأسرة مقتولة وبجوار الزوج السلاح النارى المستخدم فى الجريمة.

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مصر 365

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