الرقابة المالية تقترح تحويل صندوق تحيا مصر لصندوق استثمارى

أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق تحيا مصر من الأفضل ان يكون صندوق استثمارى او جزء منه من اجل تسهيل اعادة استثمار أرباحه، مشيرا الى ان غياب الشفافية سيقلل الإقبال على التبرع للصندوق.

واضاف سامى، خلال موتمر المال والتمويل اليوم، ان هناك جمعية حتى الان حصلت على تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وتوقع ان يصل عدد الشركات الى شركات قبل شهر يونيه المقبل، لافتا الى ان نشاط التمويل متناهى الصغر سريع الأثر على السوق على مستوى المواطنين.

وأشار سامى الى ان البنوك والمؤسسات التى تمتلك اراضى غير مستغلة يمكنها العمل على استغلال هذه المساحات فى انشاء مناطق صناعية صغيرة الورش فى وجود شركات التأجير التمويلى للمساعدة فى تعزيز نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.