صندوق تحيا مصر: نسير فى اجراءات تأسيس شركة قابضة لصندوق تحيا مصر

كشف محمود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر ، إنه يجرى حاليا السير فى اجراءات تأسيس شركة قابضة لاستثمار اموال الصندوق لتوفير مبدأ الاستدامة لفكرة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة للخدمات المجتمعية او الاستثمار.

وقال عبد اللطيف خلال مؤتمر المال والتمويل اليوم، إن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص وليس هناك مجال للعمل مع القطاع العام، وأن مجالات الشراكة ستكون مرتبطة بالقطاعات التى ترتبط بعمل الصندوق مثل المشروعات الطبية.

وأكد عبد اللطيف انه اجتمع فى الفترة الاخيرة مع رجل اعمال من اجل دراسة امكانية المساهمة فى الصندوق او المشاركة فى مشروعات يتم تنفيذها بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع.

اشار الي ان الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر انهم بالصندوق يعملون علي انشاء مستشفيات للحوادث علي بعض الطرق السريعة