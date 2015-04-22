خطيبة الصحفى محمد فهمي بقضية الماريوت: خطيبى تسلم جواز سفره الكندي وسعيد به

قالت مروة عمارة، خطيبة الصحفى محمد فهمي، إن فهمي تسلم جواز السفر الكندي الخاص به اليوم قبل انعقاد جلسة محاكمته ، وانه جاء بناءاً على قرار هيئة محكمة الجنايات بتكليف النيابة العامة بإحضار جواز سفر الصحفى فهمي إن وجد.

وأضافت فى تصريح خاص أن فهمى سعيد جدًا بحصوله على جواز السفر، حتى يستطيع التحرك داخل البلد لعدم وجود أى اثبات شخصية معه، وأنها إجراءات زواجهما متوقفة لحين انهاء إجراءات الجنسية، وخاصة انهما لا يستطيعون السفر خارج البلاد إلا عقب الانتهاء من القضية.

وطالبت الجهات المسئولة بمساواته بالصحفى الاسترالى، وترحيله إلى كندا واستبعاده من القضية، معلقة على شهادة نجيب ساويرس فى القضية، أن شهادة رجل الاعمال أثبتت براءة فهمي من تلك الوقائع وانه أوضح الفرق بين العمل بالقنوات العربية والقنوات الأجنبية.