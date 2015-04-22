تقنيات الدمج لمكياج أكثر سحراً وجاذبية

ما رأيك في مكياج شهيرات وممثلات هوليوود في الآونة الأخيرة؟ هل تساءلت يوماً عن سبب سلالة ألوان ماكياجهنّ سوياً بالرغم من تنوع الألوان؟ ما السر وراء تناغم الماكياج وظهوره على البشرة وكأنه لون واحد!

السر يكمن في تناسق ألوان المكياج، مع احترافية تطبيقها على البشرة، فمكياج العيون يمكنه أن يحوّل الوجه إلى لوحة تشكيلية ذات أبعاد متناغمة تظهر سوياً كالجوهرة.

ولتتألقي بماكياج متناغم كماكياج الشهيرات ما عليك سوى التعرف على أفضل تشكيلات الألوان المتناغمة مع بعضها البعض، مع التعرف على أفضل طرق دمجها بخفة وسلاسة:

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• فإذا كنت من عاشقات البرونز اختاري الظلال البرونزية وقومي بدمجها باللون البيج، أو الذهبي‏، البرتقالي أو البني‏. مع اختيار أحمر الخدود من اللون البرتقالي‏ وأحمر الشفاه‏ من اللون البيج أو البرونزي أو البرتقالي الفاتح.‏

• أما إذا اخترت العيون الدخانية فعليك استخدام اللون الرمادي، ودمجه بالفضي والأسود الرصاصي، والوردي‏ مع أحمر خدود، وكذلك أحمر شفاه يجب أن يكون ورديًّا.

• وفي حالة كان لون الظل كحليًّا‏‏ يفضل دمجه بالأزرق والسماوي والكحلي بدرجاته مع إدخال اللون الوردي.‏‏

• وإذا كان لون ظل الجفون أسود‏ يفضل مزجه باللون البرتقالي أو البيج والفضي. مع أحمر خدود من اللون البرتقالي الفاتح‏‏ ولون أحمر الشفاه برتقالي أو بيج أو ذهبي‏.

• وإذا كان لون الظل بنفسجيًّا‏ يفضل دمجه باللون البنفسجي الفاتح ودرجاته، وبالوردي أيضًا‏، ومعه أحمر خدود من اللون الوردي، وأحمر شفاه يميل إلى البنفسجي الفاتح أو القاتم أو الوردي الفاتح.‏

• وأخيراً إذا اخترت الظلال الخضراء أو العشبية فمن الأفضل دمجها مع الذهبي والبرتقالي والبني والأصفر أحيانًا. ولا تنسي دمج الألوان سويًّا بخفة وسلاسة ليظهر الماكياج وكأنه قطعة متناغمة من الألوان المتداخلة مع بعضها البعض.

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