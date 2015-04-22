بالصور.. "التضامن" تسلم شيكات مكافأة الرئيس للأمهات المثاليات بقيمة 50 ألفا لكل سيدة

سلمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، شيكات مكافأة الرئيس عبد الفتاح السيسى المخصصة للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وقيمتها 50 ألف جنيه لكل منهن من صندوق تحيا مصر

وقالت غادة والى وزيرة التضامن إن تكريم الأمهات المثاليات جاء لدورهن الكبير فى العطاء والاهتمام بالأبناء وتضحيتهن لأسرهن، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر منح كل أم مثالية مكافأة مالية بقيمة 50 ألف جنيه تكريما لهن.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد نظمت احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات اللاتى تم اختيارهن، حيث كرمت "أم مثالية" من كل محافظة، إضافة إلى تكريم الأم البديلة والأب المثالى والابن البار والابنة البارة، وكذلك تكريم أم للشرطة وأم للإعلاميين، إضافة إلى تكريم من حصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومن ذوات الاحتياجات الخاصة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بمنح أمهات مصر المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية، منوهًا بأنه يتعين الاستمرار فى هذا التقليد الذى يُعلى من شأن الأم ويهدف لإبراز قيمة الوفاء والتضحية.

كما وجه الرئيس تحية خاصة إلى أمهات الشهداء المُكرمات، والأم المثالية المعيلة من محافظة الأقصر صيصة حسانين، والتى اضطرتها ظروف الحياة إلى التنكر فى زى الرجال لمدة أربعين عامًا، مقدرًا تضحيتها وإنكارها لذاتها من أجل تربية أبنائها، ومؤكدًا على ضرورة العمل على تحسين ظروف أمهات مصر المُعيلات.



>

غادة والى وزيرة التضامن تكرم الأمهات المثاليات لدورهن الكبير فى العطاء والاهتمام بالأبناء وتضحيتهن لأسرهن



>

وزيرة التضامن تستمع للأمهات المثاليات خلال تكريمهن بالوزارة



>

وزيرة التضامن تداعب الأمهات المثاليات قائلة "أنتو هتتحسدوا دا العين فلقت الحجر"



>

غادة والى تستعرض صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدة أنه قرر منح كل أم مثالية مكافأة مالية بقيمة 50 ألف جنيه تكريما لهن من صندوق تحيا مصر



>

إحدى المنتقبات تستعرض صورا للرئيس السيسى خلال تكريمه للأمهات المثاليات



>

إحدى الأمهات المثاليات تداعب غادة والى خلال تكريمها



>

غادة والى تصافح إحدى الأمهات المثاليات الحاصلات على التكريم



>

أم مثالية لغادة والى: "ربنا يبارك فى ولادك يا سيادة الوزيرة ويبارك للسيسى ويعينه ولازم الكل يقف معاه ونحن معه"



>

الأمهات المثاليات خلال تكريمهن بوزارة التضامن الاجتماعى



>

الأمهات المثاليات فى انتظار التكريم



>

الأمهات المثاليات خلال وجودهن بوزارة التضامن الاجتماعى



>

الأمهات المثاليات ينتظرن غادة والى وزيرة التضامن لتكريمهن



>

غادة والى فى حديث جانبى مع إحدى الأمهات المثاليات

- وزيرة التضامن تستجيب لشكوى موظفى المجلس القومى للإعاقة وتقرر إصلاح المبنى

>