أسماء قادة الوفود المشاركة فى اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية

شارك 18 رئيس أركان حرب فى الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، فيما تغيب رؤساء أركان، الجزائر، اليمن، الصومال، وجزر القمر.

ترأس وفد مصر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما مثل وفد المملكة الأردنية الهاشمية، الفريق أول الركن، مشعل محمد الزبن، مستشار ملك الأردن للشئون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، كما مثل وفد الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن، محمد محمد ثانى الرميثى، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

>وترأس وفد مملكة البحرين، الفريق الركن، ذياب صقر النعيمى، رئيس هيئة الأركان بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ومثل وفد الجمهورية التونسية، أمير اللواء، محمد فؤاد العلوى، المتفقد العام للقوات المسلحة، ومثل جمهورية جيبوتى، العميد الركن، عثمان نور سوبجلة، رئيس أركان الدفاع.

كما ترأس وفد المملكة العربية السعودية، الفريق الأول ركن، عبدالرحمن بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان، ومثل وفد جمهورية السودان، فريق أول مهندس ركن، مصطفى عثمان عبيد سالم، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومثل جمهورية العراق، لواء حقوقى، أحمد خنجر، الملحق العسكرى بالقاهرة، كما مثل وفد سلطنة عمان، الفريق الركن، أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ومثل دولة فلسطين اللواء، حازم عطا الله، ممثل رئيس دولة فلسطين، ومثل وفد دولة قطر، اللواء الركن طيار، غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، ومثل وفد دولة الكويت، الفريق الركن، محمد خالد الخضر، رئيس الأركان العامة للجيش، كما مثل وفد الجمهورية اللبنانية، العماد جون قهوجى، قائد الجيش اللبنانى.

وترأس وفد دولة ليبيا، اللواء الركن، عبدالرزاق الناظورى، رئيس أركان القوات المسلحة، كما ترأس وفد المملكة المغربية، الفريق بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وترأس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الفريق محمد الشيخ محمد الغزوانى، قائد الأركان العامة للجيوش.

بينما ترأس وفد جمهورية الصومال الفيدرالية، مستشار أول، إلياس شيخ عمر أبو بكر، كما ترأس وفد الجمهورية اليمنية، السفير محمد الهيصمى، مندوب اليمن بالجامعة العربية، وترأس وفد الجمهورية الجزائرية، السفير نذير العرباوى، سفير الجزائر فى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كما ترأس وفد جمهورية القمر المتحدة، السفير جعفر عبدالله شيخ أحمد، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية.



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