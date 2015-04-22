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ضبط "شهريار" بالمهندسين يجمع 10 سيدات حوله لممارسة الجنس الجماعى

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ضبط "شهريار" بالمهندسين يجمع 10 سيدات حوله لممارسة الجنس الجماعى ضبط "شهريار" بالمهندسين يجمع 10 سيدات حوله لممارسة الجنس الجماعى
شهدت الجيزة واقعة غريبة من نوعها، حيث ضبطت مباحث الآداب شخصا يتقمص شخصية شهريار برفقته 10 سيدات يمارس الجنس معهن دون زواج.

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى بمباحث الآداب، مفادها تردد رجل على شقة برفقته مجموعة من السيدات بمنطقة المهندسين فى الجيزة، وتوصلت تحريات العقيد إبراهيم الطويل وعصام أبو عرب وأحمد طاهر إلى أنهم يمارسون الرذيلة داخل الشقة باستمرار.

تحركت قوة أمنية مكبرة قادها المقدم تامر فاروق ووليد طراف وإيهاب توفيق ومحمد حلمى بمباحث الآداب، وألقت القبض على المتهم عارى الجسد تماماً وبرفقته 10 سيدات بدون ملابس.

وقال المتهم أمام ضباط الشرطة، تقمصت شخصية شهريار واتفقت مع مجموعة من السيدات على التواجد برفقتى فى الشقة بصفة يومية لممارسة الجنس معهن مقابل مبالغ مالية، وكنت أجلس بينهن مثل "شهريار"، وترقص السيدات ويقلدن مشاهد الجاريات مثلما يظهرن فى مسلسلات ألف ليلة وليلة، ثم أمارس الجنس مع بعضهن، وأحالهم اللواء مجدى موسى مدير مباحث الآداب للنيابة.


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