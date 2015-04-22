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3 سيدات يمارسن الجنس مع ثرى بالجيزة.. ويعترفن: "متجوزين بس بنحسن الدخل"

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3 سيدات يمارسن الجنس مع ثرى بالجيزة.. ويعترفن: "متجوزين بس بنحسن الدخل" 3 سيدات يمارسن الجنس مع ثرى بالجيزة.. ويعترفن: "متجوزين بس بنحسن الدخل"
ألقت مباحث الآداب القبض على 3 سيدات برفقة تاجر بدون ملابس داخل غرفة نومه بمنطقة فيصل فى الجيزة، واعترفن المتهمات بممارسة الرذيلة مع صاحب الشقة لتحسين الدخل المادى.

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى بمباحث الآداب، مفادها تردد 3 سيدات على شقة تاجر ثرى بمنطقة فيصل، ودلت تحريات العقيد إبراهيم الطويل وعصام أبو عرب وأحمد طاهر إلى أن السيدات الثلاثة يمارسن الجنس مع صاحب الشقة مقابل المال.

ونجحت قوات الأمن بقيادة المقدم تامر فاروق ووليد طراف وإيهاب توفيق ومحمد حلمى فى اقتحام الشقة والقبض على صاحبها والمتهمات الثلاثة، واعترفت السيدات بأنهن يمارسن الجنس مع المتهم لحصولهن على المال، حيث إنهن متزوجات من رجال فقراء لا يملكون أموالا كثيرة تفى بمتطلباتهن، الأمر الذى جعل المتهمات الثلاث يفكرن فى اللجوء للدعارة لتحسين الدخل المادى، فأحالهم اللواء مجدى موسى مدير مباحث الآداب للنيابة.


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