موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية بالقاهرة وضبط خلية إرهابية استهدفت أبراج الكهرباء بالجيزة، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

- "التضامن" تسلم شيكات مكافأة الرئيس للأمهات المثاليات بقيمة 50ألف لكل سيدة

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- وزيرا الداخلية والصحة ومحافظ القاهرة على رأس مشيعى العقيد وائل طاحون

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- بالصور.. مميش لـ"عدلى منصور": قدت البلاد فى مرحلة حاسمة بشكل آمن

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- "الألمانية": وفد أمنى يمنى يبحث فى القاهرة انتهاء عملية "عاصفة الحزم"

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- محمد فهمى المتهم فى "خلية الماريوت" يتسلم جواز سفره الكندى

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- استشهاد رئيس مباحث قسم ثالث العريش متأثرا بإصابته فى هجوم إرهابى

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- بالفيديو.. أمجاد أوروبا تداعب يوفنتوس أمام موناكو.. النادى الفرنسى يبحث عن المفاجأة.. التاريخ يؤكد تفوق "السيدة العجوز" على أندية فرنسا.. بوجبا أبرز الغائبين.. و"الأباتشى" خطر يهدد أصحاب الأرض

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>' target='_blank'>- مرشحو انتخابات القضاة يتكتمون على إعلان تشكيل قوائمهم.. ومجلس النادى يرفض اتهامات هشام أبو علم بمخالفة اللائحة.. ورؤساء أندية الأقاليم يتمسكون بدعم أحمد الزند.. ويؤكدون: البرنامج هو الفيصل فى الاختيار

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- الفريق محمود حجازى فى اجتماع رؤساء أركان الدول العربية: القوة المشتركة هدفها محاربة الإرهاب وليست موجهة ضد أحد.. الوقت حان لتحقيق تطلعات الشعوب.. ونبيل العربى: القوات المسلحة ستظل حصنا منيعا

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- مفوضى الدولة تُبطل انتخابات الجبلاية.. وعامر حسين كلمة السر

- “تويتر” يصدم أحمد المحمدى فى أبناء بلده بإحصائية شعبية

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- بالفيديو.. الفريق محمود حجازى: تحديات الأمن القومى الجماعى “متشابكة” وعابرة للحدود

- بالفيديو.. نجيب ساويرس بـ”خلية الماريوت”: محمد فهمى ليس إخوانيا.. والجزيرة محرضة

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