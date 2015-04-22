موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية
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- وزيرا الداخلية والصحة ومحافظ القاهرة على رأس مشيعى العقيد وائل طاحون
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- بالصور.. مميش لـ"عدلى منصور": قدت البلاد فى مرحلة حاسمة بشكل آمن
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- "الألمانية": وفد أمنى يمنى يبحث فى القاهرة انتهاء عملية "عاصفة الحزم"
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- محمد فهمى المتهم فى "خلية الماريوت" يتسلم جواز سفره الكندى
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- استشهاد رئيس مباحث قسم ثالث العريش متأثرا بإصابته فى هجوم إرهابى
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- بالفيديو.. أمجاد أوروبا تداعب يوفنتوس أمام موناكو.. النادى الفرنسى يبحث عن المفاجأة.. التاريخ يؤكد تفوق "السيدة العجوز" على أندية فرنسا.. بوجبا أبرز الغائبين.. و"الأباتشى" خطر يهدد أصحاب الأرض
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- الفريق محمود حجازى فى اجتماع رؤساء أركان الدول العربية: القوة المشتركة هدفها محاربة الإرهاب وليست موجهة ضد أحد.. الوقت حان لتحقيق تطلعات الشعوب.. ونبيل العربى: القوات المسلحة ستظل حصنا منيعا
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- مفوضى الدولة تُبطل انتخابات الجبلاية.. وعامر حسين كلمة السر
- “تويتر” يصدم أحمد المحمدى فى أبناء بلده بإحصائية شعبية
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- بالفيديو.. الفريق محمود حجازى: تحديات الأمن القومى الجماعى “متشابكة” وعابرة للحدود
- بالفيديو.. نجيب ساويرس بـ”خلية الماريوت”: محمد فهمى ليس إخوانيا.. والجزيرة محرضة
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