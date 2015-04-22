تعرفى على شخصية طفلك من ألوانه ورسوماته

تهتم الكثير من الأمهات بإخراج ما هو داخل أبنائهن ومعرفة ما يفكرون به أو يخفونه، وأيضًا يسعون للوصول لفهم شخصيتهم.

وفى هذا السياق، تقدم سهام حسن الأخصائية النفسية، طريقة لإمكانية فهم شخصية الطفل من خلال استخدامه للألوان وذلك عن طريق:

>1- استخدام طفلك للون الأحمر يدل على إثارة الأطفال ويميل مستخدموه إلى الحب والحنان وعند البعض يفسر بالعدوانية وذلك على حسب الرسمة فلو كان يلون وردة فهذا دليل على الحب والحنان أما إذا كان يلون مشهد دم أو مسدس فهذا دليل على العدوانية.

>2- اللون الأصفر يدل على أن الطفل مبدع ونشيط.

>3- اللون الأزرق يتمتع صاحبه بالهدوء والخيال الواسع كبحر يسبح فيه.

>4- اللون الأخضر يدل على أنه يميل إلى حب التملك وأنه مقنع جدًا وحيوى يحب الحركة والنشاط.

>5- اللون الأسود يدل على أن الطفل لديه عزة نفس عالية وكرامة.

>6- اللون البنى يدل على شخصية قوية وجادة وحازمة.

>7- اللون البرتقالى يدل على الطموح والإبداع والطاقة الإيجابية.

>- عندما يرسم الأطفال أشكالاً هندسية فهذا أيضًا له تفسيرات كالتالى:

>المربع: محدود فى التعامل ولديه طاقة ولكنها محبوسة ومتوتر ويضغط على القلم عندما يقوم بالكتابة.

>الدائرة: متعاون بشكل كبير وكريم ومتسامح ولكنه ينتقم إذا غضب ويميل للون الأزرق.

>المثلث: عاقل جدًا ومثالى متزن منجز المهام والإعمال شخص يعتمد عليه.

> النجمة:مندفع متسرع فى إحكامه سريع الانفعال ومزاجى يميل للون الأحمر .

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