9 فوائد للجوافة أهمها حمايتك من كسور العظام وعلامات الشيخوخة

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الجوافة تحتوى على العديد من الفيتامينات كفيتامين "سى و أ"، وتحتوى على العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، كالكالسيوم والفسفور والحديد والألياف.
ويقدم استشارى السمنة والنحافة أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم بسبب تناوله "للجوافة"، ومنها:
1- تقوى العظام وتحد من تعرضها للكسور.
>2- تقوى الجهاز المناعى للجسم، وتحد من الإصابة بنزلات البرد.
>3- تخلصك من الإصابة بالإمساك.
>4- تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ولذلك ينصح بتناولها للأشخاص الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد.
>5- تحتوى على مادة "الليكوبين" التى تحد من الإصابة بمرض السرطان.
>6- تخفض نسبة الكولسترول فى الدم.
>7- تحد من ارتفاع ضغط الدم.
>8- تقيك من الإصابة بأمراض القلب.
>9- تحد من ظهور علامات التقدم فى العمر، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الماء.
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