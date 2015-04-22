9 فوائد للجوافة أهمها حمايتك من كسور العظام وعلامات الشيخوخة

الجوافة تعد من أهم الفواكه التى تحتوى على فيتامين سى، ولها العديد من الفوائد على صحة الإنسان.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الجوافة تحتوى على العديد من الفيتامينات كفيتامين "سى و أ"، وتحتوى على العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، كالكالسيوم والفسفور والحديد والألياف.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم بسبب تناوله "للجوافة"، ومنها:

1- تقوى العظام وتحد من تعرضها للكسور.

>2- تقوى الجهاز المناعى للجسم، وتحد من الإصابة بنزلات البرد.

>3- تخلصك من الإصابة بالإمساك.

>4- تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ولذلك ينصح بتناولها للأشخاص الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد.

>5- تحتوى على مادة "الليكوبين" التى تحد من الإصابة بمرض السرطان.

>6- تخفض نسبة الكولسترول فى الدم.

>7- تحد من ارتفاع ضغط الدم.

>8- تقيك من الإصابة بأمراض القلب.

>9- تحد من ظهور علامات التقدم فى العمر، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الماء.

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