أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

9 فوائد للجوافة أهمها حمايتك من كسور العظام وعلامات الشيخوخة

Google+ Print
9 فوائد للجوافة أهمها حمايتك من كسور العظام وعلامات الشيخوخة 9 فوائد للجوافة أهمها حمايتك من كسور العظام وعلامات الشيخوخة
الجوافة تعد من أهم الفواكه التى تحتوى على فيتامين سى، ولها العديد من الفوائد على صحة الإنسان.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الجوافة تحتوى على العديد من الفيتامينات كفيتامين "سى و أ"، وتحتوى على العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، كالكالسيوم والفسفور والحديد والألياف.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم بسبب تناوله "للجوافة"، ومنها:

1- تقوى العظام وتحد من تعرضها للكسور.
>2- تقوى الجهاز المناعى للجسم، وتحد من الإصابة بنزلات البرد.
>3- تخلصك من الإصابة بالإمساك.
>4- تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ولذلك ينصح بتناولها للأشخاص الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد.
>5- تحتوى على مادة "الليكوبين" التى تحد من الإصابة بمرض السرطان.
>6- تخفض نسبة الكولسترول فى الدم.
>7- تحد من ارتفاع ضغط الدم.
>8- تقيك من الإصابة بأمراض القلب.
>9- تحد من ظهور علامات التقدم فى العمر، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الماء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365