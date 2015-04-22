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فرنسا تطرح عقارين جديدين لعلاج حساسية الجهاز التنفسى

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فرنسا تطرح عقارين جديدين لعلاج حساسية الجهاز التنفسى فرنسا تطرح عقارين جديدين لعلاج حساسية الجهاز التنفسى
طرح المعمل الفرنسى "ستالرجين" الرائد فى علاج أمراض حساسية الجهاز التنفسى، عقارين جديدين لمساعدة جهاز المناعة على مكافحة الحساسية خاصة حساسية لقاح النباتات والقراديات بعد أن حصلا على موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

صرح بذلك سيريل تافييه المدير العام لمعمل "ستالرجين" الذى يعالج أكثر من 500 ألف مريض حساسية فى العالم سنويا من خلال فروعه الموجودة فى 75 دولة.

وقد أسس المعمل الفرنسى شركته الجديدة فى نهاية 2013 والتى خصصها للأبحاث وتعليم المرضى عن أشكال الحساسية وطرق علاجه سريعا، حيث اكتشف أن مريض الحساسية يظل سبع سنوات قبل أن يتلقى العلاج المناسب للحساسية التى يعانى منها مما يعقد مشكلة العلاج.

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