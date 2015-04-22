التدخين يغير شكل الفم والأسنان ويعرضك لسرطان اللثة والشفاه

تأثير التدخين وأضراره على صحة الفم والأسنان

يؤثر التدخين تأثيرا ضارا على صحة الفم والأسنان واللثة، وهو ما يؤدى لحدوث تغيرات فى شكل ومظهر الفم بأكمله من خلال اصفرار الأسنان واسمرار لون اللثة، ما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان اللثة والشفاف.>قال د. محمد عماد استشارى تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن التدخين أحد أسباب تغير شكل ولون الأسنان، كما تساهم المواد الكيميائية السامة التى تحتوى عليها السجائر مثل القطران والنيكوتين إلى حدوث هياج بخلايا اللثة، مما تزيد من فرص إصابة الأشخاص بسرطان اللثة.

ويستكمل د. عماد قائلا "التدخين يؤدى لتعرض عناصر الفم بأكمله للضرر ومن هذه الأضرار":

1)حدوث تغير شديد فى لون الأسنان.

>2)وجود بقع زرقاء داكنة باللثة مما يؤثر سلبيا على الشكل أثناء الكلام والابتسامة.

ويتابع د. عماد قائلا "الأشخاص الذين يدخنون البايب pipe تزيد لديهم فرص الإصابة على المدى الطويل بسرطان الشفاه لوجود احتكاك مستمر بين أنسجة الشفاه وجسم البايب الصلب".

التطور التكنولوجى فى علاج أضرار التدخين على الأسنان

>وأشار د. عماد "فى السابق كان لا يوجد علاج لبقع اللثة جراء التدخين، لكن مع التطور التكنولوجى الحديث لليزر فى مجال الأسنان، أصبح من الممكن إزالة تلك البقع فى دقائق معدودة".

وأضاف د. عماد قائلا "علاج تغير لون الأسنان نتيجة التدخين من خلال إجراء عمليات تبيض تجميل باليزر أو استخدام veneer القشرة التجملية وهى عبارة عن قشرة سمكها أقل من نصف ملى وتغطى طبقة الأسنان الخارجى لتغير شكل الابتسامة بصفة دائما".