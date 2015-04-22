البلوغ المبكر خطر يهدد الأطفال.. وأهم أسبابه أورام الغدة النخامية

الهرمونات أحد الأسباب الرئيسية للبلوغ المبكر

أكدت البروفوسيرة كاثلين مولز أستاذ الغدد الصماء والسكر فى الأطفال، بجامعة وين ستات بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك مشكلة قد تواجه الأطفال وهو البلوغ المبكر سواء للبنت أو الولد، وقالت: إن البلوغ المبكر هو المرحلة التى يتحول فيها الولد أو البنت إلى رجل أو إلى امرأة، فعندما يبدأ هذا التحول فى مرحلة مبكرة يسمى البلوغ المبكر.>وأشارت أن هناك أسبابا رئيسية لحدوث ذلك بالنسبة للأولاد مثل حدوث أورام بالغدة النخامية والسبب الثانى هو تعرضهم للهرمونات من خلال تلوث الأطعمة بالهرمونات أو من خلال الامتصاص من خلال الجلد أو نتيجة بعض الأمراض الوراثية أو الكريمات أو الزيوت مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاى.

وقالت: بالنسبة للبنات غالبا لا يستطيع الأطباء التأكد من البلوغ المبكر، فأحيانا تكون نفس الأسباب التى يتعرض لها الولد ولكن هناك عاملا مهما وهو زيادة الوزن، ويعتبر السن الذى يمكن تحديد فيه البلوغ المبكر هو سن 9 للأولاد و8 للبنات، وتظهر الأعراض بظهور الشعر تحت الابط وتظهر أعراض الذكورة وفى البنات نمو الثديين ونمو شعر الإبط أيضا، بالإضافة إلى العلامات الأخرى للبلوغ.

ثلاثة مخاطر يتعرضون لها

علاج البلوغ المبكر

كيفية التشخيص