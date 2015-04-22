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انهيار شرفة منزل حديث الإنشاء وإصابة عامل بالمنيا

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انهيار شرفة منزل حديث الإنشاء وإصابة عامل بالمنيا انهيار شرفة منزل حديث الإنشاء وإصابة عامل بالمنيا

22 إبريل 2015 | 12:38 مساءً

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مديرية أمن المنيا

مديرية أمن المنيا

انهارت شرفة منزل حديث الإنشاء بميدان “بالاس” بقلب مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة عامل وتحطم سيارتين ملاكي.

تلقي اللواء محمد الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإنهيار شرفة منزل بالطابق الثامن بعقار حديث الإنشاء بشارع الحسيني البحري المتفرع من ميدان بالأس بوسط المدينة.أسفرت عن إصابة محمد حسن محمود 30 سنة عامل، ومقيم بقرية بني أحمد الشرقيه بإشتباه مابعد الإرتجاج وكسر مضاعف، وبإنتقال أجهزة الأمن تبين إن الشرفة إنهارت من الطابق الثامن، وإن العقار حديث الإنشاء، ونتج عن ذلك تحطم سيارتين ملاكي كانتا متوقفتان أسفل العقار، وتم تحرير محضراً بالواقعة.

2015-04-22

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