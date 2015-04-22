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مجموعة حقوقية:2771 لاجئا فلسطينيا قضوا جراء الصراع الدائر فى سوريا

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مجموعة حقوقية:2771 لاجئا فلسطينيا قضوا جراء الصراع الدائر فى سوريا مجموعة حقوقية:2771 لاجئا فلسطينيا قضوا جراء الصراع الدائر فى سوريا

غزة /أ ش أ/

أعلنت مجموعة حقوقية معنية بمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين أن 2771 لاجئا قتلوا جراء الصراع الدائر فى سوريا منذ منتصف مارس 2011.
>وقالت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيى سوريا" ـ فى تقرير توثيقى بعنوان "الإحصاءات التفصيلية للضحايا الفلسطينيين اللاجئين فى سورية حتى نهاية مارس 2015" نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم ـ إن (2771) ضحية فلسطينية قضت لأسباب مباشرة كالقصف والاشتباكات والتعذيب فى المعتقلات والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاولات الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ "قوارب الموت".
>وأشار التقرير إلى أن (1800) ضحية توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية فى سورية، من درعا جنوبا، مرورا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمالا، إضافة إلى الضحايا الذين قضوا خارج مخيماتهم فى مختلف المدن السورية، والذين قضوا خارج سورية.
>ووثق التقرير (73) ضحية فلسطينية قضت تحت التعذيب منذ مطلع مارس الماضي، حيث تم التعرف عليهم عبر صور ضحايا التعذيب المسربة وشهادة أحد المفرج عنهم من معتقلات النظام السوري.
>وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن تقريرها معنى بتوثيق إحصاءات الضحايا الفلسطينيين اللاجئين فى سورية منذ بداية الأحداث حتى نهاية شهر مارس 2015 وهو غير معنى بتحديد هوية الفاعل بشكل مباشر.
>ويقيم نحو نصف مليون لاجىء فلسطينى فى عدد من المخيمات فى سوريا أكبرها مخيم اليرموك الواقع جنوب العاصمة دمشق.
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