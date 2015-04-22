برى يرجئ جلسة البرلمان اللبنانى لانتخاب رئيس للبلاد إلى 13 مايو المقبل

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى جلسة مجلس التى مقررة ظهر اليوم لانتخاب رئيس للبلاد إلى الأربعاء الموافق 13 مايو المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية فى 25 مايو من العام الماضى .. أخفق مجلس النواب اللبنانى فى الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى الذى يبلغ ثلثى أعضاء المجلس أى حضور 85 نائبا من إجمالى الأعضاء البالغ عددهم 128 نائبا جراء مقاطعة أغلب كتل قوى 8 آذار بزعامة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح الذى يترأسه العماد ميشال عون نظرا لأن الحزب والتكتل وحلفاءهما يرون أن عون أحق بالرئاسة باعتباره زعيما لأكبر كتلة مسيحية بالبرلمان اللبناني.

>