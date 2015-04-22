أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات بين الجيش التونسى وعناصر مسلحة فى جبال القصرين

Google+ Print
اشتباكات بين الجيش التونسى وعناصر مسلحة فى جبال القصرين اشتباكات بين الجيش التونسى وعناصر مسلحة فى جبال القصرين
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الاربعاء، عن اندلاع اشتباكات بين وحدات عسكرية وعناصر مسلحة فى مناطق جبلية بالقصرين غرب تونس.

وأفاد المتحدث بلحسن الوسلاتى لوسائل إعلام محلية صباح اليوم الاربعاء، بأن اشتباكات مسلحة تجرى بين وحدات عسكرية وعناصر إرهابية فى المرتفعات الغربية بجبال القصرين.

وذكرت تقارير اعلامية أن المواجهات تجرى بجبل السلوم القريب من جبل الشعانبى وهو البؤرة الرئيسية للعناصر الإرهابية ولكتيبة عقبة ابن نافع التى تقف وراء أغلب العمليات الارهابية فى تونس.

ولم يذكر المصدر الرسمى اى حصيلة رسمية من القتلى او الجرحى ، مشيرا الى أن العملية العسكرية ما زالت مستمرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365