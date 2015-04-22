اشتباكات بين الجيش التونسى وعناصر مسلحة فى جبال القصرين

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الاربعاء، عن اندلاع اشتباكات بين وحدات عسكرية وعناصر مسلحة فى مناطق جبلية بالقصرين غرب تونس.

وأفاد المتحدث بلحسن الوسلاتى لوسائل إعلام محلية صباح اليوم الاربعاء، بأن اشتباكات مسلحة تجرى بين وحدات عسكرية وعناصر إرهابية فى المرتفعات الغربية بجبال القصرين.

وذكرت تقارير اعلامية أن المواجهات تجرى بجبل السلوم القريب من جبل الشعانبى وهو البؤرة الرئيسية للعناصر الإرهابية ولكتيبة عقبة ابن نافع التى تقف وراء أغلب العمليات الارهابية فى تونس.

ولم يذكر المصدر الرسمى اى حصيلة رسمية من القتلى او الجرحى ، مشيرا الى أن العملية العسكرية ما زالت مستمرة.

>