حصاد 850 فدان قمح بأسيوط وتوريد 399 طن للصوامع والمطاحن

أعلن المهندس مصطفى رشدى كيل وزارة الزراعة بأسيوط عن بدء حصاد محصول القمح لهذا العام منذ حوالى 3 أيام والذى بلغ حجم زراعته بمحافظة أسيوط حوالى 225 ألف فدان قمح والذى يشير إلى زيادة زراعة محصول القمح بالمحافظة عن المستهدف بحوالى 7 الآف فدان حيث كان المستهدف من زراعة القمح حوالى 218 ألف و 195 فدان مشيرا إلى ان هناك زيادة ملحوظة فى الزراعات الشتوية لهذا العام عن الأعوام الماضية.

و أكد المهندس مصطفى رشدى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن نسبة ما تم توريده من محصول القمح لجميع صوامع المطاحن والصوامع القابضة المنتشرة فى أرجاء المحافظة بلغ 399 طن حتى الوقت الحالى حيث تم حصاد 850 فدان مشيرا إلى عدم وجود أى مشكلات تواجه الفلاحين فى توريد القمح وأن المحافظة تتمتع الآن بقوى تنافسية بين محافظات الجمهورية فى انتاج القمح.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى الجهود التى تبذلها مديرية الزراعة لتوعية المزارعين حيث تقوم المديرية بعقد ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الشتوية فضلا عن توفير التقاوى عالية الإنتاج من مراكز البحوث الزراعية وشركات التقاوى المرخصة والموثوق بها كما يتم نقل التوصيات الفنية من مراكز البحوث الزراعية للمزارعين كما يتم التوعية الإرشادية للمرأة الريفية عن أهم المشروعات الصغيرة التى يمكن تنفيذها لرفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسرة كما تقوم المديرية بالمرور على الزراعات الشتوية والإكتشاف المبكر للإصابة والتوعية بطرق العلاج مع التعرف على أهم المشاكل التى تواجه المزارعين وكيفية وضع الحلول للتغلب عليها كما يوجد العديد من المراكز الإرشادية فى نواحى محافظة أسيوط لتوعية المزارعين وإيجاد الحلول للمشاكل الزراعية.

ومن جانبه أشاد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بالجهود التى تبذلها مديرية الزراعة ومدى تأثيرها الفعال على مجتمع المزارعين والذى يعود بدوره بالنفع على المجتمع وزيادة إقتصاد الدولة وتوفير قوتها دون الحاجة لإستيراده من الخارج.