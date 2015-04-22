كلية إعلام جنوب الوادي تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية بإعلام جنوب الوادي



> نظمت كلية الاعلام بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة معرض فني للصور الفوتوغرافيا و الديجيتال وذلك بمشاركة المصورين باسل كرم الابنودي و محمود الهواري.

واكد الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الاعلام ان هذا المعرض يأتي في اطار الانشطة الاعلامية بكلية الاعلام بهدف تعليم الطلاب ابعاد وزوايا التصوير الفوتوغرافي وحرصا على التواصل مع المجتمع الخارجي باستضافة مصورين محترفين في هذا المجال واشاد بالدعم المستمر لرئيس الجامعة لكلية الاعلام حتى تواصل رسالتها في تخريج كوادر متميزة في الاعلام.

وأشارت الدكتور هالة نوفل وكيل كلية الاعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعرض ضم مجموعة من الصور بالإضافة الى عرض أفلام وثائقية تضمنت عرض صوراً لوحدات كيانية للطبيعية تجسد الحياة اليومية للبشر وهذه الصور في مجملها تصور قيم وصفات نبيلة على المستوى الانساني وتساهم في ابراز أهمية الصورة بالنسبة لطالب كلية الاعلام وتأتي في اطار دور الكلية في خدمة المجتمع وتنميته.. كما اشارت هبة عبد المعز المدرس المساعد بكلية الاعلام ان المعرض يهدف الى القاء الضوء على هذا الفن الذي يعد من الفنون التي يجب ان يهتم الاعلام بها وتشجيع الطلاب الموهبين على تنمية مهاراتهم المختلفة في فن التصوير واتاحة الفرصة للشباب المبدعين لإقامه معارض متميزة لهذا الفن وتجسيدا للدور الذي تقوم به كلية الاعلام تجاه المجتمع المحلي.

وقال المصور باسل الابنودي ان هذا المعرض يعد فرصة طيبة لتوصيل الصورة للجمهور بزوايا مختلفة يضيف فيها المصور رؤيته الخاصة .. وتحدث محمود الهواري عن نشأة التصوير وان اول من فكر في تحويل الضوء الى صورة كان العالم العربي ابن الهيثم الذي قام بشرح فكرته في كتاب المناظير واضاف ان المعرض تم فيه عرض 10 صور فوتوغرافية بحجم كبير تجسد صورا لأشخاص وحيوانات و طيور ومناظر طبيعية.

حضر افتتاح المعرض الدكتور جان وايت مدرس اللغة الانجليزية بكلية الاعلام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد كبير من طلاب الكلية.