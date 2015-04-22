تبادل إطلاق النار بين عائلتين بسوهاج يوقف الدراسة بمدرسة ابتدائية

تسبب إطلاق نيران نشب صباح اليوم بقرية الزرازة دائرة مركز شرطة دار السلام، فى توقف العملية التعليمية بمدرسة الزرازة الابتدائية، وعدم قدرة تلاميذ الصف الثالث والرابع من أداء امتحان القرائية المقرر له اليوم على مستوى المحافظة.

يذكر أن قرية الزرازة شهدت اليوم تبادل إطلاق النار بين عائلتى الفضولة والمشايخ بسبب تجدد خصومة ثأرية نتج عنه مصرع 3 وإصابة 2 تم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى.

- أسماء ضحايا تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى الفضولة والمشايخ بسوهاج