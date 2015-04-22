جنازة عسكرية اليوم للعقيد وائل طاحون شهيد الإرهاب بالقاهرة

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أنه سيتم إقامة الجنازة العسكرية على الشهيدين العقيد وائل عاطف عبد المجيد طاحون الضابط بقطاع مصلحة الأمن العام والمجند إبراهيم محمد المنشاوى، عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يكون على رأس مشيعى الجنازة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وعدد من المسئولين فى الدولة، بالإضافة إلى مساعدى وزير الداخلية وقيادات الوزارة وأهل وأصدقاء الشهداء لتشييعهم إلى مثواهم الأخير .

وكان مجهولان يستقلان دراجة بخارية قاما بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التى يستقلانها حال سيرها بمنطقة عين شمس بالقاهرة، مما أسفر عن استشهادهما.