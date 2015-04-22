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إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وأمين شرطة عقرتهم سلعوة بالمنيا

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إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وأمين شرطة عقرتهم سلعوة بالمنيا إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وأمين شرطة عقرتهم سلعوة بالمنيا
أصيب 7 أشخاص بينهم أطفال وأمين شرطة، عقرتهم سلعوة كانت بمحيط مركز الشرطة بأبو قرقاص.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من مستشفى أبو قرقاص العام، يفيد وصول 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وأمين شرطة مصابين بعقر سلعوة وبينهم حالة خطرة تم إحالتها إلى المستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين قيام أفراد الشرطة بمطاردة السلعوة إلى خارج الكتلة السكنية وتمكنوا من قتلها عقب إطلاق النار عليها.

وكانت منطقة التفتيش بمدينة الفكرية التابعه لأبو قرقاص قد شهدت حالة من الذعر عقب قيام سلعوة بمطاردة الأطفال والكبار فى الشوارع وطلاب المدرسة الثانوية بالمركز.

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مصر 365