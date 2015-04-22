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مصادر طبية: استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق بأكثر من 30 طلقة نارية

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مصادر طبية: استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق بأكثر من 30 طلقة نارية مصادر طبية: استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق بأكثر من 30 طلقة نارية
كشفت مصادر طبية، وفاة العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، الذى استشهد، مساء أمس الثلاثاء، فى حادث هجوم إرهابى مسلح أثناء خروجه من منزله هو وسائقه بمنطقة حى النعام بجوار عمر أفندى بمنطقة عين شمس، بأكثر من 30 طلقة نارية ووفاة المجند سائقه مثله بأكثر من 30 طلقة.

وأكدت المصادر، أن الطلقات النارية التى تلقاها الشهيد العقيد وائل طاحون فى أماكن مختلفة من الجسم أصابته فى العنق والصدر والبطن والظهر والفخذ الأيمن، أما المجند تلقى الرصاصات فى الصدر والبطن والوجه والعنق.

وأضافت، أن الشهيد رئيس مباحث المطرية السابق ومجنده تلقا تلك الرصاصات من أسلحة آلية ومن مسافة قريبة.


>- نيابة عين شمس تحيل واقعة استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق للنيابة الكلية

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