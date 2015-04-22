وزير الرى: طوارئ 24 ساعة لمتابعة مياه النيل بقنا وتحليلها

تلقى الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، تقريرًا من غرفة العمليات التى تم تشكيلها فور غرق "صندل" محمل بالفوسفات فى نهر النيل بقنا، بأنه تم الانتهاء من تحليل المياه عن طريق المعامل المركزية بالمركز القومى للمياه، والشركة القابضة لمياه الشرب، ووزارة البيئة، وأن نوعية الفوسفات فى الحدود المسموح بها، ومن ثم يتم تشغيل كل محطات الشرب بقنا بكامل طاقتها.

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه تم تفريغ حمولة الصندل الذى تعرض للغرق أمس وعلى متنه 500 طن فوسفات من الوقود "سولار" والتى كانت تقارب الخمسة آلاف لتر وذلك بمساعدة معدات القوات المسلحة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النتيجة السلبية لتحاليل المياه متوقعة نظرًا لأن حمولة الفوسفات غير قابلة للذوبان فى الماء، مشيرًا إلى استمرار حالة الطوارئ لكل الأجهزة التابعة للوزارة فى الوجه القبلى، وتواجد مسئولى وقيادات قطاع حماية النيل بموقع الحادث.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، استمرار عمليات الرصد والمتابعة على مدار 24 ساعة، سواء بالاستمرار فى أخذ عينات للمياه، أو بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية ممثلة فى القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية وأجهزة محافظة قنا وأجهزة البيئة لحين الرفع التام لحمولة الفوسفات وانتشال الصندل، مشيرًا إلى أن هناك معدات إضافية ستصل ظهر اليوم من القوات المسلحة للمساعدة فى انتشال الصندل وتفريغ باقى حمولته من الفوسفات.

الجدير بالذكر أن الدكتور حسام مغازى كان فى مهمة عمل لمدة 48 ساعة بالسودان بمرافقة وزير الزراعة وذلك للتباحث حول أنشطة التكامل المصرى السودانى فى مجال الزراعة، وذلك للتمهيد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية.

كان اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور ناقلة نيلية قادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة ومحملة بـ500 طن فوسفات اصطدمت بأحد الأعمدة الخرسانية الخاصة بكوبرى دندرة العلوى، مما نتج عنه سقوط الكمية بمياه النيل، وتمكن سائقها وشخصان كانا برفقته من النجاة، وأفاد مصدر أمنى أن الناقلة تابعة للقوات المسلحة.

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