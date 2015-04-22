رؤساء أركان الدول العربية يبدأون جلسة مغلقة بالجامعة العربية

بدأت منذ قليل الجلسة المغلقة لاجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية، برئاسة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان الجيش المصرى، وبحضور رؤساء الأركان ورؤساء الوفود فى الدول العربية، وذلك من أجل بحث الأمور الفنية المتعلقة بتشكيل القوة العربية.

وغاب عن الاجتماع رئيس الأركان الجزائرى، حيث رأس وفد الجزائر السفير "نذير العرباوى" سفير الجزائر فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ورئيس أركان الجيش اليمنى بسبب الأوضاع الجارية، فضلا عن رئيس أركان جيش جزر القمر.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الفنية المتعلقة بالقوة وحضورها والدور المنوط بها وغيرها من الأمور التى تشكل الملامح الأولية للقوة العربية المشتركة.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد اختتمت قبل قليل، لتبدأ من جديد أعمال الجلسة المغلقة، بحضور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، ونائبه السفير أحمد بن حلى، ورئيس الإدارة القانونية السفير وجيه حنفى.

الفريق محمود حجازى فى اجتماع رؤساء أركان الدول العربية: القوة المشتركة هدفها محاربة الإرهاب وليست موجهة ضد أحد.. الوقت حان لتحقيق تطلعات الشعوب.. ونبيل العربى: القوات المسلحة ستظل حصنا منيعا

>