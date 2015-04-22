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موظفو خبراء العدل يواصلون إضرابهم عن العمل ويمتنعون عن استلام القضايا

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موظفو خبراء العدل يواصلون إضرابهم عن العمل ويمتنعون عن استلام القضايا موظفو خبراء العدل يواصلون إضرابهم عن العمل ويمتنعون عن استلام القضايا
واصل موظفو خبراء وزارة العدل أمام مقر المصلحة الرئيسى، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالى بعد إعلانهم الدخول فى إضراب لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى صرف حوافز الجهود دون حد أقصى، بعد صدور قرار من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بإرجاء تنفيذه للمرة الثانية حيث أغلقوا المكاتب وامتنعوا عن استلام القضايا من المحاكم حتى تتحقق مطالبهم.

جاء ذلك بعد تقديم الموظفين مذكرة إلى وزير العدل لمطالبته بصرف حوافز الإثابة، والإعاشة وقدره 500 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الصباحى، والذى يصرف للخبراء فقط دون الموظفين، وزيادة ساعة المساء إلى 12 جنيها أسوة بالخبراء، حيث يتقاضى الموظف بدل ساعة المساء 7 جنيهات فقط، ولكن دون استجابة من الوزارة، مشيرين إلى أن القرار الصادر لهم بصرف حوافز الجهود لهم تم إرجاؤه مرتين.


>- بالصور.. وفد من "موظفى خبراء العدل المضربين" يتوجه للوزارة لمناقشة مطالبهم

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