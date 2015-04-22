قوات الاحتلال تستهدف الصيادين وتغلق معابر غزة بسبب الأعياد اليهودية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم النار على قوارب الصيد قبالة سواحل مدينة غزة دون الإبلاغ وقوع إصابات فى صفوف الصيادين.

وأفادت مصادر محلية أن بحرية الاحتلال فتحت النار بشكل كثيف تجاه الصيادين الذين كانوا يمارسون مهنتهم ضمن نطاق 6 أميال بحرية مسموح بها مما أدى إلى تعرض قوارب الصيد لأضرار طفيفة.

وفى سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال معبرى "كرم أبو سالم" التجارى جنوب قطاع غزة و"ايرز" المخصص لعبور الأفراد شمالا اليوم بحجة الأعياد اليهودية.

ويعد معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل عبره البضائع والسلع إلى قطاع غزة وتغلقه قوات الاحتلال يومى الجمعة والسبت بحجة الإجازة الأسبوعية.فى حين يخصص معبر "ايرز" لسفر المواطنين الفلسطينيين والحالات المرضية إلى الضفة الغربية والأراضى المحتلة عام 48 والعالم الخارجى.

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