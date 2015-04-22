السعودية تعلن بقاء حرس الحدود فى حالة تأهب رغم انتهاء "عاصفة الحزم"

قال الناطق الرسمى لحرس الحدود السعودى اللواء محمد سعد الغامدي، إن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" يعنى لحرس الحدود البقاء فى حال التأهب كما كانوا قبل وأثناء العاصفة.

وقال الغامدي، فى بيان له نشر على الموقع الرسمى للحرس الوطنى اليوم الأربعاء، إن حرس الحدود سيبقون عينا تحرس حدود الوطن.

وأكدت دول التحالف أن وقف عملية عاصفة الحزم جاء استجابة منها لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى رسالة لـ"خادم الحرمين الشريفين" الملك سلمان بن عبد العزيز أرسلها أول أمس الاثنين.

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