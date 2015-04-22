أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية اللبنانى: هناك مشروع لإبقاء السوريين فى لبنان

Google+ Print
وزير الخارجية اللبنانى: هناك مشروع لإبقاء السوريين فى لبنان وزير الخارجية اللبنانى: هناك مشروع لإبقاء السوريين فى لبنان
حذر وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل من أن هناك مشروعا فعليا لإبقاء السوريين فى لبنان.. داعيا إلى ضرورة مواجهته.

وقال باسيل، فى كلمة خلال المؤتمر التربوى اللبناني، إن أزمة النزوح السورى تشكل أكبر أزمة بتاريخ لبنان المعاصر، وهناك مشروع فعلى لإبقاء السوريين فى لبنان يجب مواجهته.

واتهم باسيل المجتمع الدولى بأنه المسئول عن معاناة الأطفال السوريين لأنه تقاعس عن حل أزمة سوريا وأزمة التربية والتعليم للاطفال والمسؤول الثانى هو الدولة اللبنانية لانها لم تفصل بين لاجىء الحرب الحقيقى واللاجىء الاقتصادي.

واعتبر أن سياسة اللبنانية تجاه لجوء النازحين السوريين أدى إلى تهديد السلم والتماسك الوطني.
>وتساءل:" لماذا لا تشطب ديون لبنان الخارجية من قبل المجتمع الدولى إن أرادوا مساعدة النازحين فى لبنان؟ من يدعم الحرب فى سورية ويمولها؟".

وأوضح أن أربعة أعوام من الأزمة فى سوريا، المجتمع الدولى لم يوفر أكثر من نصف شهر مصاريف كهرباء للنازحين فى لبنان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل