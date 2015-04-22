وزير الخارجية اللبنانى: هناك مشروع لإبقاء السوريين فى لبنان

حذر وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل من أن هناك مشروعا فعليا لإبقاء السوريين فى لبنان.. داعيا إلى ضرورة مواجهته.

وقال باسيل، فى كلمة خلال المؤتمر التربوى اللبناني، إن أزمة النزوح السورى تشكل أكبر أزمة بتاريخ لبنان المعاصر، وهناك مشروع فعلى لإبقاء السوريين فى لبنان يجب مواجهته.

واتهم باسيل المجتمع الدولى بأنه المسئول عن معاناة الأطفال السوريين لأنه تقاعس عن حل أزمة سوريا وأزمة التربية والتعليم للاطفال والمسؤول الثانى هو الدولة اللبنانية لانها لم تفصل بين لاجىء الحرب الحقيقى واللاجىء الاقتصادي.

واعتبر أن سياسة الحكومة اللبنانية تجاه لجوء النازحين السوريين أدى إلى تهديد السلم والتماسك الوطني.

>وتساءل:" لماذا لا تشطب ديون لبنان الخارجية من قبل المجتمع الدولى إن أرادوا مساعدة النازحين فى لبنان؟ من يدعم الحرب فى سورية ويمولها؟".

وأوضح أن أربعة أعوام من الأزمة فى سوريا، المجتمع الدولى لم يوفر أكثر من نصف شهر مصاريف كهرباء للنازحين فى لبنان.

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