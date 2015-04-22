على عبد الله صالح يرحب بوقف العمليات العسكرية لـ"عاصفة الحزم"

فى أول رد فعل من الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، على وقف عملية "عاصفة الحزم" العسكرية ضد اليمن، أكد صالح أن قرار وقف الضربات العسكرية قرار مرحب به، راجياً أن يكون ذلك نهاية لخيارات القوة -على حد قوله.

وأكد الرئيس اليمنى السابق فى حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "قرار وقف العمليات العسكرية لـ«عاصفة الحزم»، مرحب به، ونرجو أن يشكل نهاية تامة لخيارات القوة، وبداية لمراجعة الحسابات وتصحيح الأخطاء، وأن يساعد الجميع للعودة إلى الحوار لحل ومعالجة المشاكل والقضايا".

وكانت قيادة التحالف العربى المشترك، الذى تقوده المملكة العربية السعودية ضد الميليشيات الحوثية باليمن، قد أعلنت أمس الثلاثاء رسميا انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد تحقيق أهدافها بالجمهورية اليمنية، وبدء عملية "إعادة الأمل" لتحقيق أهداف عدة وفق قرار مجلس الأمن، مشددة على سرعة استئناف العملية السياسية فى اليمن.