الجيش الليبى يسيطر على منطقة "الزهراء" جنوب طرابلس

سيطرت قوات الجيش الليبى على منطقة "الزهراء" بالعزيزية جنوب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات "فجر ليبيا" بالمنطقة منذ الليلة الماضية حتى الآن.

وقال مصدر عسكرى اليوم، إن " قوات الجيش مدعومة بوحدات مساندة من قبل جيش القبائل، أحرزت تقدما وفرضت سيطرتها ظهر اليوم، على منطقة الزهراء بوسط العزيزية، بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة فى محور بلدة الناصرية منذ الليلة الماضية حتى الآن، أرغمت على إثرها قوات فجر ليبيا، على التراجع بالقرب من منطقة 27، التى تربط طرابلس بالمدن الغربية".

وشهدت عدة محاور فى غرب وجنوب طرابلس، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبى، وقوات "فجر ليبيا"

من ناحية أخرى تجددت الاشتباكات المسلحة، فى محيط مدينة ورشفانة «40 كم جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس» بين قوات الجيش الليبى وقوات «فجر ليبيا».

وقال مصدر أمنى اليوم، إن الاشتباكات بين الجانبين التى استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، تركزت عند مناطق الميامين والعطايات ولحلالة التى تبعد عن «كوبرى الزهراء» بحوالى خمسة كيلومترات. وأضاف المصدر أن قتالا عنيفا بين الجانبين أسفر عن قتلى ومصابين لم يتم حصرهم حتى الآن لشدة القتال.

>وتشهد منطقة ورشفانة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش من جهة وقوات تابعة لما يعرف بـ«فجر ليبيا»، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

وفى 8 أبريل الجارى تضاربت الأنباء حول حقيقة الأوضاع فى منطقة ورشفانة، حيث أعلنت القوة المساندة للجيش أنَّها تتقدَّم فى المنطقة، إلا أنَّ قوات «فجر ليبيا» نفت ذلك.

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