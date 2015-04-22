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وقفة لعمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس اعتراضًا على قرار فصلهم

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وقفة لعمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس اعتراضًا على قرار فصلهم وقفة لعمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس اعتراضًا على قرار فصلهم

أرشيفية

نظم العشرات من عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام شركة النخلتين بالمنطقة الصناعية بعتاقة أعتراضا علي قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستغناء 480 عامل من العاملين بالمصنع ورفض صرف رواتب العمال للشهر الثاني علي التوالي.

وقال هاني معوض، أحد العاملين، إن الهدف من أحتجاجهم المطالبة بتدخل المسئولين بالسويس لانقاذهم واسرهم من التشرد، والمطالب من الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية بالوقوف جوارهم.

وأضاف محمد عبده ، موظف بالشركة ، أنهم يعانون منذ شهور من مشكلات بالشركة وتعنت إداري وإيقاف صرف رواتبهم بحجة أن الشركة تخسر ولا تكسب وأنهم منذ شهرين لم يحصلوا على أى مستحقات مالية من الشركة فضلا عن صدور قرارا تعسفي بفصلهم.

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