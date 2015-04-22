“جنايات القاهرة” تستمع لساويرس في إعادة محاكمة “خلية الماريوت”

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الى أقوال رجل الأعمال الشهير”نجيب ساويرس” ، في إعادة محاكمة متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

وأشار ساويرس فى مستهل شهادته أمام المحكمة قائلًا بأنه يعرف محمد فهمى أحد المتهمين في القضية معرفة شخصية، موضحًا ان علاقته به تعود منذ عمل فهمى بقناة “cnn ” ، وأنه أجرى معه عددًا من اللقاءات والأحاديث التى كانت تدور فى فلك المواضيع العامة على الساحة، والتى لم تقتصر على المواضيع السياسية فحسب”.

وتابع : “أستطيع أن أجزم ان محمد فهمى وبحكم معرفتى به لا ينتمى الى جماعة الإخوان” ، وعلى حد معلوماتى، فقد شارك بثورة 25 يناير، وكان من المؤيدين لثورة 30 يونيو التى أطاحت بتنظيم الإخوان.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.