إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بقنا

إصيب 4 أشخاص في حادث سير بقنا، إثر أقتحام سيارة ملاكى لرصيف السير المخصص للمشاه بشارع الجميل بوسط المدينة. تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا إشارة بوقوع تصادم بمدينة قنا أصيب خلالها 4 أشخاص بعد أقتحام سيارة ملاكى لرصيف السير المخصص للمشاه بشارع الجميل بوسط مدينة قنا،

وكشفت التحريات أنه أثناء سيارة ملاكى بوسط المدينة ونتيجة لمحاولة قائدها الأسراع حدث خلل فى القيادة مما أدى إلى صعود السيارة لرصيف المشاة مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص تم نقلهم لمستشفى قنا العام.

وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.